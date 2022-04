Les 1001 randonnées qu'il faut avoir faites dans sa vie

Marchez, découvrez ! La marche devient tendance ! Des randonnées les plus extrêmes aux escapades les plus sereines, cet ouvrage vous permet de parcourir, à pied, les plus beaux endroits de la planète. Du sentier des Appalaches au GR20 en passant par le chemin de Saint-Jacques de Compostelle ou le canyon de Charyn au Kazakhstan, traversez des villes, des campagnes, des îles, des montagnes à votre rythme. Un livre pour tous les marcheurs : sportifs, randonneurs ou promeneurs.