Cahier de vacances de la mer. 150 questions et jeux pour ne pas bronzer idiot

Où va la mer à marée basse ? Quel animal marin est le plus bruyant ? Peut-on encore devenir gardien de phare ? A-t-on le droit de hisser le drapeau noir à tête de mort au mât de son bateau ? A qui appartiennent les trésors coulés dans les océans ? Quel artiste français a peint Le Radeau de la Méduse ? Navigation, physique chimie, histoire ou même économie... étendu sur une plage ou installé à votre bureau, occupé à imaginer une traversée de l'atlantique en solitaire, néophyte ou expert, explorez les fonds marins et testez vos connaissances à travers plus de 150 questions et jeux. Immersion immédiate et garantie dans un océan de culture maritime ! De 7 à 77 ans.