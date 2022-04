L'histoire C'est pas sorcier - Louis XIV

Un mix d'informations, de "Le sais-tu ? " , d' "Incroyable mais vrai ! " , de "Vrai ou faux" , de jeux, de photos et d'illustrations sur Louis XIV : son enfance et son ascension au trône, sa vie quotidienne, les fastes de Versailles, les guerres et les grands événements qui ont marqué son règne, le fonctionnement de la monarchie et l'héritage que nous a laissé le souverain.