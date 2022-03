Kilian Bron. Vertige Tout Terrain

Kilian Bron est une légende du VTT de l'extrême. A 29 ans, celui qui " pose ses roues là où personne n'ose aller " s'est imposé comme l'aventurier français du vélo, parcourant le monde et rapportant des images spectaculaires et magnifiques de ses descentes les plus vertigineuses. En Nouvelle Zélande, en Norvège, en Turquie, dans les Dolomites, en Namibie, en France... cet athlète habitué des podiums se confronte aux paysages les plus hostiles en véritable funambule. Ses images et ses vidéos impressionnent déjà les 350 000 followers de son compte Instagram et les millions de personnes qui regardent ses vidéos sur Internet. Ce livre, en forme de voyage autour du monde et à travers la France, nous plonge dans l'univers vertigineux de Kilian Bron qui raconte, de page en page, ses plus belles aventures et sa passion du VTT.