Dans les profondeurs du Titanic

1er septembre 1985. Le Titanic, disparu depuis le 15 avril 1912, est retrouvé dans l'Atlantique Nord où il gît par 3821 m de fond. Sollicité par l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer), Paul Henri Nargeolet, commandant dans la Marine nationale, devient directeur des recherches sous-marines dans le cadre des futures expéditions sur l'épave. De 1987 à 2021, il part à la recherche des derniers secrets du paquebot au cours de centaines d'heures de plongée. Plus de 5 500 objets seront remontés à la surface sous sa supervision : morceaux de coque, bijoux, bouteille de champagne, tissus, bagages ­- autant de témoins qui racontent les plus grandes heures du navire, et son destin tragique. A travers le fabuleux récit de ses expéditions, Paul Henri Nargeolet fait revivre l'histoire du Titanic, celle de ses passagers et de son équipage, offrant un point de vue unique sur cette catastrophe maritime qui alimenta tous les fantasmes. Biographie Né à Chamonix, en France, Paul Henri Nargeolet a vécu en Afrique avec sa famille pendant 13 ans. Après une carrière de 22 ans dans la Marine Nationale, il accède au grade de commandant. Il rejoint l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) en tant que responsable des submersibles " grands fonds " en 1986. L'année suivante, il dirige la première expédition de récupération menée sur le Titanic. Il vit aujourd'hui aux Etats-Unis.