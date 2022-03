Simone Tome 1

Le destin hors du commun d'une résistante. En 1972, la télévision affiche le portrait d'un vieil homme, recherché depuis la fin de la guerre : Klaus Barbie. En le voyant, Simone Lagrange, 42 ans, est d'abord interloquée, avant de voir ressurgir un douloureux passé. Cet homme, elle le reconnait. Ce vieil homme est son tortionnaire, celui qui l'a torturée, à Lyon, à partir du 6 juin 1944... Elle se souvient de la jeune fille qu'elle était, du basculement de la France vers le régime de Vichy, avant que la zone libre ne soit occupée. Elle se souvient de ses années de résistance, en tant qu'agent de liaison. Simone s'appelle alors Simy Kadosche, elle est juive et sait que sa vie et celles de ses proches sont en danger. La délation était monnaie-courante mais personne ne pouvait s'attendre à ce qu'ils soient dénoncés par quelqu'un de si proche. C'est là, au siège de la gestapo, qu'elle a croisé la route du chef de la section V : Le boucher de Lyon, Klaus Barbie. Triptyque historique qui revient sur l'histoire d'une résistante française, déporté à Birkenau d'où elle reviendra après un parcours hallucinant, autant que sur le déroulement du procès historique de Barbie dont elle fût l'un des témoins clé. Simone raconte le parcours d'une femme dotée d'une volonté d'acier mais aussi de résilience. Un biopic bouleversant, qui sait décrire l'indicible à travers un langage visuel subtil - confirmant le talent des auteurs d'Irena - pour nous apprendre et nous émouvoir avec un coeur énorme.