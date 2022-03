La conclusion d'une formidable épopée ! Esseulé et confus, Gilgamesh ne parvient pas à surmonter la mort d'Enkidu. En voyant périr l'homme qui lui est le plus cher, le roi d'Uruk a pris peur. Lui aussi connaîtra un jour cette fin qui rassemble tous les Hommes. Mais Gilgamesh se pense différent. Il croit mériter l'immortalité. Un tel cadeau, pourtant, ne s'obtient pas aisément. Après une éprouvante traversée du désert, il devra passer devant les hommes-scorpions, franchir la nuit noire et surmonter encore bien des épreuves. Sur sa route, les hommes et femmes qui croisent sa route ne lui offrent qu'un conseil : renonce Gilgamesh ! Seule la mort attend celui qui tente d'y échapper... A chaque rencontre, l'avertissement est renouvelé. Mais rien ne pourra arrêter le héros Gilgamesh, persuadé d'être bien plus qu'un vulgaire humain... Suite et fin de Gilgamesh, série au coeur de la mythologie sumérienne qui met en scène l'un des plus anciens récits épiques de l'humanité.