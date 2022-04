En chienneté. Tentative d'évasion artistique en milieu carcéral

Le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation de Gironde a confié à Bast la responsabilité d'animer un atelier de bande dessinée au quartier pour mineurs de la Maison d'Arrêt de Gradignan. L'objectif était de faire découvrir aux détenus une nouvelle forme d'expression, de leur offrir un moyen de se raconter, de se dévoiler à travers des fictions et de développer leur imaginaire. De leur proposer un lieu de communication et d'échange... A travers En chienneté, Bast nous fait partager la vie au sein de cet atelier : "C'est le récit d'une expérience particulière qui m'a permis de passer "de l'autre côté" des murs et d'être témoin d'un drôle de microcosme régulé et cloisonné. C'est un regard à la fois distancié et poétique, l'intention est descriptive, l'humeur douce-amère... " . Au travers de multiples anecdotes édifiantes, on découvre la vie en prison pour mineur et ces jeunes qui ont grandi trop vite mais sont restés fondamentalement des enfants. Le livre propose également une réflexion sur la situation actuelle des prisons françaises et se conclut par la reproduction de quelques oeuvres produites par les jeunes détenus au fil de ces trois ans. Une réédition en format cartonné couleurs à l'occasion de la sortie de 17 piges, récit d'une année en prison, réalisé avec Isabelle Dautresme et à paraître en février 2022 chez Futuropolis.