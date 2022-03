Le livre de la beauté spirituelle

Grâce à ce nouveau livre captivant et inspirant du Dr Deepak Chopra, découvrez comment exprimer votre vraie beauté, celle de votre âme, à travers votre personnalité et votre corps. Cet ouvrage pratique, qui réconcilie science et spiritualité, vous révèle des informations de pointe qui vous permettront d'agir sur votre beauté sur tous les plans : physique, émotionnel, relationnel et spirituel. Vous apprendrez ainsi à faire jaillir votre vraie beauté, c'est-à-dire la beauté spirituelle, naturelle, charismatique, lumineuse, durable, celle qui irradie de l'intérieur vers l'extérieur.