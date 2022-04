Je jardine moi-même

Arroser, semer, planter, récolter, une façon de découvrir comment fonctionne la nature et d'apprendre à la protéger dès le plus jeune âge. Donner l'intuition de ce qu'est la biodiversité, éduquer aux bons gestes tout en jouant... Voilà ce que propose ce livre à travers 22 activités très faciles à mettre en place dans le jardin ou sur le balcon, et ce aux 4 saisons. Rien de plus facile que de faire jardiner les tout-petits : mettre les mains dans la terre, manier la binette ou le râteau, imiter les adultes, ils adorent et en redemandent !