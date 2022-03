En finir avec les troubles digestifs

Douleurs abdominales, mauvais transit, crampes, ballonnements, constipation ou diarrhées... Qui n'a jamais ressenti des troubles ou des désagréments digestifs après les repas ? En partenariat avec l'émission Allô Docteurs (France 5), ce guide donne toutes les clés et des gestes simples pour retrouver une digestion apaisée. Dans une approche ludique et pédagogique, il se compose en trois parties : Un état des lieux sous forme de quizz : de quels tracas souffrez-vous ? Comprendre : les différentes étapes de la digestion, le ventre est notre deuxième cerveau, le microbiote... Agir : les aliments à privilégier et ceux à éviter, l'hygiène de vie à adopter selon ses tracas... Avec des dossiers thématiques ciblés et témoignages.