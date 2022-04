Voici des imagiers thématiques pour apprendre ses premiers mots et commencer à exercer sa mémoire, en tissant des liens entre les notions qui stimuleront l'apprentissage du langage. 10 mots par livre présentés dans de petits livres-objets qualitatifs, simples, graphiques, esthétiques et immédiats. Une astuce de fabrication permet d'allier toucher doux et "velouté" du papier offset, et couleurs flashy pimpantes, grâce à une impression en teintes directes hyper lumineuses !