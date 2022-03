200 plantes qui guérissent. Soignez vos maux par les plantes ! 2022

Un guide de phytothérapie trois-en-un : 1 / Un dictionnaire des symptômes : 220 maux et les plantes pour les soulager 2 / 200 fiches de plantes, classées de A à Z. Pour chaque plante : - Lesusages traditionnels qui ont fait sa réputation - Desrecettes et des posologies précises pour l'utiliser efficacement et sans danger - Un point sur la recherche : vertus confirmées par la science, nouvelles propriétés découvertes, pistes en cours d'étude, etc. 3 / 12 dossiers thématiques, au fil de l'ouvrage. Exemples : - Les huiles essentielles - Les fleurs médicinales - Les plantes pour le sommeil et la détente - Acheter, produire et conserver des plantes médicinales, etc. Important : Toutes les plantes sélectionnées, d'ici ou d'ailleurs : - ne présentent aucune toxicité susceptible de mettre en danger l'utilisateur - ont une efficacité reconnue par les instances européennes officielles (ESCOP, Commission E allemande) et validée par la recherche - sont aisément disponibles en officine (pharmacie, herboristerie), sous forme de plante entière séchée, de teinture, de gélules, etc.