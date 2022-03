Mes nuits sauvages. Le phénomène Tiny House

Sylvie a tout plaqué. Le confort d'une vie conventionnelle, sa grande maison dans la forêt, son mec, tout, sauf son travail ! Et elle est partie vivre en van, seule, puis équipée seulement d'un hamac, dans les forêts et motagnes alsaciennes. Elle nous raconte, avec authenticité, cette double vie entre son cabinet d'ostéopathie le jour et ses aventures sauvages la nuit. Jusqu'à la découverte de l'habitat de ses rêves : une Tiny House... Rapidement, elle voit dans cette mini-maison son paradis. Nous embarquons alors avec elle dans la construction de ce rêve peu commun et pourtant à portée de tous, celui de vivre dans 12m2. Cette exploration n'est pas sans questionner nos modes de vies, notre façon de consommer, de nous encombrer de l'inutile et notre lien à la nature.