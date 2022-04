Quand le nouveau est entré dans la classe, j'ai tout de suite senti qu'il m'arrivait quelque chose. Je n'ai rien dit à personne, même pas à Louise, ma meilleure amie. D'ailleurs, il ne faisait pas le moindre effort pour avoir l'air sympa et j'ai même cru que je m'étais trompée. Mais en vrai, je l'observais, je pensais à lui et je me demandais ce qu'il pensait de moi. Tout le temps. Le coeur qui bat à toute allure, le ventre qui se tord, la jalousie pour un rien et la peur qu'il me trouve idiote : si c'est ça l'amour, je n'en veux pas...