L’étudiant stratège

Qui n'a jamais eu peur la veille d'un examen ? Qui n'a jamais paniqué lors d'un grand oral à l'université ou d'un simple exposé en classe ? Et combien de fois nous est-il arrivé de lire et de relire des notes de cours, un manuel, un ouvrage théorique sans parvenir à comprendre et à mémoriser les notions exposées ? On peut affirmer - sans risque de se tromper - que chacun de nous a vécu le fameux "blocage de l'étudiant" au moins une fois au cours de son parcours scolaire... Mais pour certains élèves et étudiants, un obstacle mineur peut se transformer en un problème en apparence insurmontable, malgré les efforts démesurés déployés aussi bien par eux mêmes que par leurs parents et leurs enseignants. Dans cet ouvrage, l'auteur propose d'appliquer les principes de la thérapie stratégique brève aux difficultés scolaires. Après avoir évoqué les "tentatives de solutions" développées par les parents face aux résultats scolaires décevants de leur enfant (dont les célèbres et inopérantes litan