Parler italien en voyage

Votre séjour est réservé, votre valise est prête, vous avez tout prévu mais... qu'en est-il de votre italien ? Heureusement, les Malins ont pensé à vous ! Grâce à ce guide 100 % pratique, apprenez à vous débrouiller en toute situation. Dans cet ouvrage, découvrez : 25 leçons thématiques pour voyager en toute sérénité : organiser vos trajets, vous restaurer et faire vos courses, faire du sport, réagir en cas d'urgence... 5 leçons en annexe : revoir quelques points de grammaire et notions de base comme l'alphabet et sa prononciation, les chiffres, donner et demander l'heure... Pour chaque leçon : l'essentiel du vocabulaire, des mots-clés et des expressions usuelles. Sans oublier : les spécificités culturelles et les pratiques locales à connaître pour être à l'aise où que vous alliez.