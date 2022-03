Je tire les cartes du tarot de Marseille

L'univers du tarot vous fascine et vous voulez tout savoir sur les tirages et les symboles qui se cachent derrière chaque carte ? Ce livre est fait pour vous ! Découvrez les 22 lames majeures : décryptez facilement chaque carte et sa signification. Pratiquez les tirages essentiels pour faire connaissance avec le tarot et trouver les réponses à vos questions. Le poche illustré de vos premiers tirages !