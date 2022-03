Se sculpter un corps de danseuse avec Octavie Escure. Fit'Ballet, yoga, relaxation, jeûne intermittent et routines bien-être : votre programme en 21 jours

La Danse Classique n'est plus seulement réservée aux petites filles et aux danseurs professionnels. De Nathalie Portman au top modèle Karlie Kloss, tout le monde se met à la barre suivant le chemin vers des muscles longs, fins, souples et une élégante posture. Fit'Ballet crée le lien entre le Fitness et la Danse Classique en offrant une pratique alliant des mouvements de renforcement de Fitness avec la gestuelle gracieuse du Ballet. Découvrez dans cet ouvrage le récit inspirant d'Octavie Escure et la success story du Fit'Ballet, ainsi que le programme d'Octavie "21 jours déclic" pour se sculpter un corps de danseuse : Fit'Ballet, yoga, relaxation, jeûne intermittent..."