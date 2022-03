Bactériologie et virologie pratique. 4e édition revue et corrigée

L'essentiel de la bactériologie et de la virologie médicales dans la poche de ma blouse. La 4ème édition de ce livre propose une très importante mise à jour du contenu pour adapter l'ouvrage à l'évolution des pratiques professionnelles profondément modifiées du fait des évolutions technologiques survenues depuis quelques années, touchant en particulier le diagnostic bactériologique (identification en spectrométrie de masse MALDI-TOF, développement de la biologie moléculaire) qui conduit à modifier toutes les fiches de bactériologie et le chapitre sur les techniques, avec en plus l'insertion d'une partie supplémentaire sur les techniques d'évaluation de la sensibilité qui étaient peu développée dans les précédentes éditions. Les auteurs proposent de nouvelles fiches (SARS-CoV-2, Calicivirus, West Nile virus, Cutibacterium acnes, Stenotrophomonas maltophilia, bactéries du groupe HACEK, agents bactériens de bioterrorisme, etc.) et de nouveaux schémas. Ce livre est destiné aux étudiants préparant le concours de l'internat en pharmacie, aux internes en biologie médicale, aux biologistes médicaux et aux techniciens de laboratoire.