La paix intérieure. Pendant la vie et face à la mort

Plusieurs prix Nobel de la paix et de nombreux sages de par le monde nous ont transmis que pour construire un monde extérieur meilleur, il nous faut tout d'abord stabiliser la paix à l'intérieur de nous. Cette paix intérieure s'adresse à chacun et à tous. Elle provient d'une source essentielle, vitale et intime tout autant qu'universelle. Apprenons à maintenir la connexion avec elle. Mais quelles sont les conditions requises pour constituer cette paix à l'intérieur de soi ? Pour la maintenir malgré les souffrances de l'existence ? Et pour la consolider face à ce qui est très souvent considéré comme une menace, à savoir la mort ? Comment construire une paix durable qui tienne compte des besoins affectifs, écologiques et spirituels partagés par les humains ? C'est ce que nous allons éclaircir. Témoignages et exemples alterneront avec les passages réflexifs pour rendre la lecture plus vivante, comme cette paix que nous recherchons.