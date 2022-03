Statistique - Visualisation et analyse statistique de données - Concepts de base, tableur, statistiques à 1 et 2 variables. Concepts de base, tableur, statistiques à 1 et 2 variables

Pour aider les étudiants de tous âges dans leur apprentissage plusieurs outils informatiques sont présentés, la priorité étant donnée à la prise en main détaillée mais rapide et efficace d'un tableur. Les notions sont illustrées par des données tirées de la vie de tous les jours. Elles sont détaillées étape par étape. La progression est régulière, et le degré de difficulté des chapitres est croissant. Les savoir-faire acquis permettent de mieux appréhender l'exploration de données et les statistiques descriptives.