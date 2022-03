La mixité en entreprise - Tout savoir pour agir. Tout savoir pour agir

Ce livre est d'abord une source d'information sur la situation, le cadre et les enjeux de la mixité et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en entreprise. Parce qu'il s'adresse à toutes les entreprises qui souhaitent agir et obtenir des résultats concrets, quelles que soient leurs tailles, il est aussi un guide qui présente méthodologies, leviers d'actions et bonnes pratiques et qui montre qu'il est possible de faire bouger les lignes à son niveau et avec ses moyens. Enfin, s'il était nécessaire de convaincre les personnes les plus récalcitrantes de l'intérêt et de la nécessité de se mobiliser sur le sujet pour créer de la valeur au sein de son entreprises, six femmes et hommes de premier plan enrichissent l'ouvrage par leurs témoignages et leurs conseils : Maud Bailly (CEO CEO Europe du sud, Accor), Catherine Barba (serial entrepreneure), Dominique Godet (DG Relyens), Gérald Karsenty (Président SAP France), Jean-Claude Le Grand (DG RH du groupe L'Oréal) et Anne-Sophie Nomblot (Présidente du réseau SNCF Mixité).