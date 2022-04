La pandémie et l'agriculture. un virus, accélérateur de mutations

Deux ans après le surgissement de la pandémie, peut-on tirer pour l'agriculture les principaux enseignements d'un choc à la fois sanitaire et économique ? Ce livre entend répondre à cette question. Il aborde plusieurs dimensions des répercussions d'un épisode viral qui a manifestement bouleversé le mode de fonctionnement de l'agriculture, et assurément accéléré des mutations qui étaient déjà à l'oeuvre depuis quelques années. Il était donc nécessaire de procéder à une sorte de bilan économique de cette pandémie pour le secteur agricole et alimentaire. Un tel bilan doit également se pencher sur les répercussions de cette pandémie sur les relations agricoles internationales, lesquelles étaient déjà tendues auparavant. On ne saurait pour autant restreindre l'analyse aux seules conséquences de ce double choc sanitaire et économique, sans mettre en valeur quelques éléments de prospective, en particulier sous l'angle du climat et de la gouvernance mondiale, qui seront intégrés au sein de chaque séquence abordée, de chaque thème traité. Car la période agitée qui s'est écoulée a montré à quel point l'agriculture et l'alimentation forment l'un des socles de l'organisation des sociétés.