Ultraman T01

Des monstres terrifiants et gigantesques, les Kaijus, menacent la planète mais la Patrouille Scientifique veille et nous protège de l'annihilation. Mais qui sont ces mystérieux défenseurs et comment parviennent-ils à repousser de telles créatures ? Un secret va être dévoilé, ainsi que l'existence d'un héros venu de l'espace : Ultraman ! Après Conan le Barbare, une autre icône de la pop culture rejoint l'univers Marvel : Ultraman ! Née au Japon dans les années 60 de l'imagination d'Eiji Tsuburaya, co-créateur de Godzilla, la série originale n'a été diffusée en France qu'à la fin des années 80 sur M6, puis dans le Club Dorothée en 1991. Or, sans Ultraman, pas de Bioman ni de Pacific Rim ! A l'heure où le Kaiju cartonne en librairie, cette redéfinition du personnage par La Maison des Idées est donc la porte d'entrée idéale pour découvrir le mythique et ultra-influent héros japonais dans des aventures inédites !