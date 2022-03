Meine Grammatik A1+/A2 - Cahier pour réviser les bases de la grammaire allemande. Cahier pour réviser les bases de la grammaire allemande

Destiné aux débutants et faux débutants, ce cahierde grammaire convient à tous ceux qui souhaitentapprendre ou réviser à leur rythme les bases de la grammaire allemande et acquérir un niveau A1+, A2. Il servira de boîte à outils dans laquelle chacun pourra piocher les outils linguistiques nécessaires à cet apprentissage : structure de la phrase, conjugaison, déclinaison, nombres... " Contenu : 18 chapitres divisés en leçons et exercices d'application 100 exercices ludiques et variés pour progresser un corrigé des exercices à la fin de chaque chapitre du vocabulaire destiné à faciliter la réussite des exercices