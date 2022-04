Ma vie avec mon dragon Fédor. 5 histoires qui font chaud au coeur

On retrouve le garçonnet de Comment rallumer un dragon éteint qui joue avec son Fédor merveilleux. En cinq histoires courtes, drôles et aussi pétillantes au texte qu'à l'image (le rhume, la révision annuelle, l'incendie, le Fédor de Noël, les beaux rêves), l'enfant joue tour à tour au pompier et au docteur, tandis que son dragon se transforme en sapin de noël ambulant ou répare sa chaudière et se transforme en hélicoptère. Et quand il ronfle, ça fait de petites étincelles qui attirent les lucioles - magique pour faire de beaux rêves !