Le tourbillons de confettis. Vivre son hypersensibilité au rythme des saisons

Etre hypersensible, c'est vivre dans un tourbillon de couleurs et sensations. Les jours ne se ressemblent pas et vous font balancer entre la joie, les larmes mais aussi le rire, les doutes... Si l'hypersensibilité fait partie de votre quotidien, vous trouverez dans cet ouvrage de précieux conseils qui vous aideront à mieux vivre ces vagues émotionnelles. Angéline aborde de grandes thématiques qu'elle a choisi de dérouler saison par saison : En hiver, elle évoque la famille : comment gérer les fêtes de fin d'année, la nostalgie de l'enfance, les relations au sein d'une fratrie, le deuil... Au printemps, le couple et les sentiments qui s'y rapportent : l'attachement, le manque, le sentiment amoureux... En été, elle nous parle des relations amicales : de la sociabilité, à l'empathie, en passant par les relations toxiques. En automne, les relations professionnelles : l'échec, la concurrence, le syndrome de l'imposteur... Au fil des pages, vous découvrirez le témoignage d'Angéline, son univers et illustrations aux milles teintes, pour vous aussi, vivre le tourbillon de confettis.