Perles de chefs d'État

Les plus belles perles au sommet du pouvoir. Les chefs d'Etat sont des humains comme les autres, ils leur arrivent de faire quelques traits d'humour, des maladresses et d'avoir une sacrée répartie face à leurs détracteurs. Qu'ils soient Président de la République, Premier(ère) ministre, chefs d'Etat mégalomanes, ou encore des dictateurs fous, de Jules César à Emmanuel Macron, en passant par Winston Churchill, Donald Trump, Margaret Thatcher ou Amin Dada, vous trouverez dans ce livre deux mille ans de vacheries, bêtises, provocations, dingueries... au haut sommet du pouvoir. "Je connais bien le monde ouvrier ; j'en ai licencié des milliers." — Donald Trump. "Quand on fait un mini-sommet, on a forcément de mini-conclusions." — François Hollande. "On greffe de tout aujourd'hui, des reins, des bras, un coeur. Sauf les couilles. Par manque de donneurs." — Jacques Chirac. "Si ça avait été des Chinois dans le jardin d'Eden, ils auraient mangé le serpent plutôt que la pomme." — Robert Mugabe, président du Zimbabwe. "En politique, on succède à des imbéciles et on est remplacé par des incapables." –– George Clemenceau. "Je ne fais confiance à personne, même pas à moi." –– Joseph Staline. François Hollande à propos de son prédécesseur Nicolas Sarkozy : "Il a gouverné pendant cinq ans, il connaît les erreurs à éviter. La preuve, il les a toutes commises."