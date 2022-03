Poterie. 20 réalisations en conscience pour reconnecter la tête, le coeur et les mains

Dans Poterie, la créatrice Lucy Davidson révèle la nature méditative du travail avec de l'argile, en prenant son temps et en améliorant son flux créatif en pleine conscience. Une technique qui permet d'expérimenter le fait-main et de découvrir la joie que cela procure. Dans ce beau livre d'artisanat, apprenez à créer de façon simple et moderne – le tout sans avoir besoin d'une roue ou d'un four. Avec des techniques de base et des recettes simples, Lucy Davidson propose des idées pour réaliser et décorer 20 poteries ludiques : porteplantes, photophores, bijoux, pots de fleur, suspensions... Chaque création est accompagnée d'instructions claires, de photographies et de schémas, mais aussi de citations apaisantes, pleines de ressources et de vie.