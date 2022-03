Gestion de patrimoine 2022 / 2023. Du diagnostic aux stratégies financières, juridiques, fiscales et comportementales

Un panorama complet de la gestion de patrimoine, tenant compte des 3 grands volets du sujet : le juridique (droit), le fiscal (imposition) et le comportemental (relation client) La gestion de patrimoine correspond à la finance des ménages, qui est l'une des 3 grandes branches de la finance avec la finance d'entreprise et la finance de marché. Ses enjeux sont très spécifiques : horizons de placement souvent longs (retraite...), actifs relativement peu liquides (logement...), fiscalité spécifique et questions juridiques très variées (transmission d'entreprise ou suite à décès, droit matrimonial, droit international privé, ingénierie patrimoniale...). Au total, la gestion de patrimoine est au croisement de la finance, de l'économie, du droit, de la fiscalité et de l'approche-client. Elle constitue une discipline très professionnalisante, tant il est vrai que l'expertise doit être valorisée par des savoir-être commerciaux à destination d'une clientèle exigeante et aux besoins spécifiques. Complet, pédagogique et accessible, ce livre expose de façon dynamique l'ensemble des fondamentaux de la discipline (connaissance approfondie de la situation du client, estimation des objectifs selon l'horizon temporel fixé, préconisations d'investissement et d'optimisation personnalisées) en intégrant les thématiques émergentes (private equity, digitalisation, investissement responsable). Il intéressera tous ceux, professionnels et étudiants, qui aspirent à conseiller les clients détenteurs d'un capital - un marché en pleine expansion.