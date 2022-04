Rappelle-moi de te détester. Par l'autrice de "Break The Rules" et de "Out Of Control"

Qui aime bien... donne des envies de meurtre ! En une fraction de seconde, toute la vie que Camila avait planifiée s'est écroulée. Exit le fiancé parfait... qui se révèle être un menteur et un manipulateur. Exit son entrée en tant que jeune avocate dans le cabinet de son père... où travaille son ex. Exit l'emménagement à deux dans l'appartement payé par papa. Alors, Camila prend - pour une fois - une décision un peu folle : rejoindre sa jumelle, qui a quitté le domicile familial pour se libérer du contrôle paternel, à Los Angeles pour y passer ses vacances. Sur place, elle découvre que sa soeur s'est plutôt bien débrouillée : elle vit dans une splendide villa, en coloc avec les deux acteurs stars d'une série fantastique pour adolescents. Mais si Romeo, le copain de sa soeur, l'accueille chaleureusement, c'est tout le contraire pour Adam. Le grand brun tatoué ne cache pas son mécontentement et va même jusqu'à déployer toute son énergie pour essayer de la faire partir. Mais Camila voit clair dans son jeu : ses attaques ne sont que l'expression d'un homme qui souffre. Et lorsqu'elle le surprend en train de se droguer elle comprend... Adam est toxicomane. A propos de l'autrice Grande romantique, Victoria Arabadzic jongle entre ses études de commerce et l'écriture de romances. L'inspiration ne lui manque jamais, et elle adore créer des univers dans lesquels l'amour domine tous les autres sentiments.