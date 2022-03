Transformation(s). Savoir accueillir ce que l’on est

" C'est à un voyage vers vous-même, à partir de vous-même, et à la rencontre des autres et du monde, que vous invite cet ouvrage. Aucune formule type dans ce monde ne vous conduira jusqu'à cet endroit sacré entre tous, où vous êtes en prise directe, instinctive, et personnelle avec le flot du vivant en vous et autour de vous. Je vous accompagnerai sur ce parcours en vous faisant découvrir des expériences personnelles, les miennes et celles de personnes reçues en consultation, qui attestent des évolutions opérées dès que la relation au vivant et au corps change. Je vous proposerai des exercices pour vous entraîner à induire vos propres métamorphoses, afin de vous libérer des fantômes du passé et de l'angoisse du futur. Ce parcours passe par le corps. Il est votre outil privilégié. "