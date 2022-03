Cet ouvrage, entre inspiration spontanée et formulations justes et percutantes, plonge dans l'intimité d'une libre méditation originale, révélant sous divers angles, les intuitions de l'esprit intérieur. Méditations... Perceptions... Transcriptions... Transmissions... Telle est la démarche de l'essai littéraire aphoristique des Fragments de Spiritualité. Un ouvrage très original et inédit de par sa forme aphoristique, qui reflète la recherche ou élaboration intuitive et spontanée de son auteur en offrant des plongées brèves mais saisissantes sur des sujets habituellement plus difficiles à aborder. Il a pour objectif de rééditer et de prolonger dans un mode de cognition occidentale, les accents de la pensée et de la vision spirituelle immémoriale. Il édite dans un langage clair et sensible, les puissantes assertions des grandes transmissions spirituelles tant Occidentales (Monachisme chrétien, Hassidisme et Soufisme) qu'Orientales (Brahmanisme, Tantrisme, Bouddhisme).