Médicaments. Mes 300 cartes mentales pour réviser, 1e édition

Réviser ses médicaments pour le concours de l'internat en pharmacie de manière ludique et efficace à l'aide de 300 flashcards. Ce livre est destiné aux étudiants en pharmacie, particulièrement à ceux désireux de préparer le concours de l'internat. Il traite les items 7 à 43 de la section V du programme national du concours (2009). Il regroupe les connaissances essentielles de 300 médicaments couramment rencontrés lors des épreuves du concours. Ils sont détaillés sous forme de mots-clés, essentiels à la réussite des cas cliniques et biologiques. Ces cartes sont organisées de façon structurée et visuelle sous forme de carte mentale, afin de faciliter l'apprentissage et les révisions.