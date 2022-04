Les Enquêtes des petits génies CM1-CM2 ! Menace dans l'espace !

Cet ouvrage propose aux enfants de fin de CM1 huit enquêtes pour réviser tout le programme de CM1, pour réviser tout en s'amusant et en enquêtant. Exercer son sens logique et ses capacités de déduction permet d'exercer sa rigueur et sa vivacité d'esprit, c'est un très bon entraînement pour préparer l'entrée en CM2. Au programme : 8 enquêtes pour se préoccuper de notre chère planète.