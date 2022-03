J'aime les voyages. 234 idées de métiers et de formations

La nouvelle collection de l'Etudiant ! - 223 idées de métiers quand on aime les autres, et toutes les formations qui y mènent ! - Une nouvelle collection, qui renouvelle le genre et partant des envies de l'ado - Je ne sais pas quoi faire mais je sais ce que j'aime ! Je ne sais pas trop quoi faire, mais... j'aime les voyages ! Certains aiment les sciences, le sport ou la nature, vous, votre passion ce sont les voyages. Est-ce suffisant pour réussir son orientation ? Oui ! Découvrez 234 idées de métiers en lien avec les voyages et les études indispensables pour décrocher le job de vos rêves ! Steward, skipper, interprète, animateur, diplomate, médecin humanitaire... les options qui s'offrent à vous sont nombreuses et passionnantes ! Le panorama des métiers et formations liés aux voyages est très large et offre des carrières dans les domaines aussi variés que la nature, les langues, l'environnement, l'hôtellerie, la restauration ou encore la médecine ! Ce livre vous permet d'aborder votre orientation en partant de vous et de découvrir 234 métiers auxquels vous n'auriez pas forcément pensé ou que vous ne connaissiez pas encore. Eva Mignot vous aide, au-delà des idées reçues, à imaginer votre avenir en toute sérénité, en mettant en avant votre passion ! Pilote de ligne ; Commissaire de bord ; Agent de voyages ; Réceptionniste ; Yield manager ; Musicien ; Médecin humanitaire ; Volcanologue ; Jounaliste ; Pilote de chasse