Politique, immigration et réfugiés

Fermer ou protéger les frontières, interdire l'immigration clandestine et incontrôlée, expulser les étrangers clandestins ou non " exemplaires ", stopper le regroupement familial, remplacer le droit du sol par le droit du sang, empêcher les personnes en situations irrégulières de se marier ou de bénéficier de prises en charge et tarifs préférentiels, interdire la scolarisation des clandestins ou les prénoms " non français ", expulser les fichés " S "... Il ne se passe pas une élection, un débat électoral, sans que ces questions ne soient abordées. Pour autant, sont-elles réalistes ? Reflètent-elles réellement l'état du droit ? Jusqu'où peuvent s'engager nos politiques ? Pourquoi ce débat est-il aussi stagnant ? Et surtout avons-nous raison de les croire ?