Le monde merveilleux des Yokai. Les êtres surnaturels dans l'art japonais

Il s'agit d'un nouvel ouvrage, après Le Musée des Yokai, qui présente des objets de la collection Yumoto Kôichi, la plus importante du Japon en relation avec les Yokai (conservée au Memorial Japan Y ? kai Museum dans la ville de Miyoshi, préfecture de Hiroshima). L'ouvrage est divisé en trois chapitres, le premier "l'univers artistique des y ? kai" exposant emaki et autres peintures, le second "les y ? kai imprimés" centré sur l'impression au bloc de bois de l'ère Edo, et le troisième "les y ? kai devenus objets" concernant diverses créations en dehors du papier. Ce livre a pour but de donner un aperçu du chemin parcouru par la culture des y ? kai, en constante évolution, qui continue à toujours nous intriguer. Les nombreuses oeuvres révélées pour la première fois devraient ravir le public. Par exemple, les 100 statues assises, les 36 statues debout et les 20 statues kudan sculptées dans le bois et réunies ici procurent un sentiment étrange. Cet ouvrage est totalement indépendant du précédent.