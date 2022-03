Dans ce recueil de curiosités mathématiques écrit dans un style accessible à tous, vous découvrirez 111 anecdotes sur des paradoxes, des théorèmes, des conjectures, des jeux, des personnages, des histoires, ... Le niveau nécessaire de compréhension est très large allant de l'école primaire avec l'écriture et la prononciation des nombres à l'enseignement supérieur. Cependant elles ont toutes comme point commun d'être courtes, enrichissantes et passionnantes. Quel que soit votre âge, ces curiosités vous permettront de trouver de nouvelles réponses à vos questions, de vous instruire et de vous amuser grâce à certaines activités ludiques.