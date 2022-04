Immortal Hulk T09

Tout le monde veut assister au match de Hulk contre la Chose mais aujourd'hui, le Géant Vert est brisé, traqué et esseulé. Est-ce un combat qui vaut la peine d'être mené pour Ben Grimm ? Quant au Leader, ses plans vont peut-être enfin lui offrir son plus grand triomphe. Et tandis que Hulk est affaibli, les U-Foes détiennent la seule arme capable de le tuer pour de bon. Est-ce la fin de l'Immortel Hulk ? Al Ewing et Joe Bennett sont toujours aux commandes de la série qui a fait exploser leur popularité, et dans laquelle ils malmènent Hulk. Le récit prend un nouveau virage avant sa fin prévue dans le prochain tome.