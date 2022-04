Le petit livre pour comprendre tous les handicaps. Nouvelle édition

Comment on fait quand on est handicapé ? Comment une personne aveugle retrouve-t-elle sa maison ? Est-ce que ça fait mal d'être handicapé ? Si on se moque, est-ce qu'on est raciste ? Pourquoi les personnes handicapées existent-elles ? ... Les enfants se posent souvent ce genre de questions sur les handicapés. Ce petit livre répond sans détour à une quarantaine de vraies questions d'enfants. Simplement, avec des mots justes, les auteurs aident les enfants à comprendre ce qu'est le handicap sous ses différentes formes et montre les difficultés rencontrées au quotidien par les personnes handicapées. Respecter les différences liées au handicap, accepter chacun tel qu'il est, tel est le but de ce petit livre à lire en famille.