Concours Assistant territorial socio-éducatif, Catégorie A. Tout-en-un, Edition 2022

Une préparation complète et intensive aux épreuves exigeantes du concours d'assistant territorial socio-éducatif ! Ce livre permet de se préparer : - à la rédaction d'un rapport établi à partir d'un dossier, accompagné de propositions opérationnelles (spécialités CESF et ES) ; - à l'entretien avec le jury (toutes spécialités). Il propose une préparation complète grâce à : - un planning de révisions ; - un test d'auto-évaluation ; - une méthode avec les bons réflexes à adopter ; - les connaissances indispensables sur l'environnement professionnel et territorial ; - 5 sujets d'annales (session 2020 incluse)corrigés dans la perspective et avec les exigences du concours ; - 150 questions d'entraînement pour l'oral ; - une simulation d'entretien. OFFERT en ligne + 5 tutos pour réussir l'entretien sur le site de Vuibert ! + d'annales corrigées