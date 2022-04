Out of Control

Elle pensait être amoureuse d'un simple prisonnier... Elle découvre qu'il est le chef d'un dangereux cartel. Lorsqu'elle est tombée amoureuse de Hayden, Adria n'a vu que l'homme déterminé, protecteur et prêt à tout pour sauver les siens. Elle a vu le prisonnier affamé de liberté, le stratège qui allait lui permettre de faire évader Jake, son frère, qu'elle venait sauver. Désormais, elle découvre le chef de cartel. Puissant. Impitoyable. Et si, enfin, ils goûtent tous à la liberté, des divergences apparaissent : Hayden voudrait qu'ils restent sur son domaine au Panama, mais Jake a d'autres plans. Déchirée entre l'homme qu'elle aime de tout son coeur et celui qui partage son sang, Adria est perdue. Surtout, elle se demande si le danger n'est pas encore plus présent maintenant qu'ils ont quitté les murs de la prison. Car Hayden a de nombreux ennemis, et elle est désormais sa plus grande faiblesse... "Entre passion, émotion, retournement de situation, préparez-vous à être époustouflés ! " Blog Elo au pays des livres "Si vous êtes adepte de dark romance, je vous conseille cette duologie ! " Blog Le boudoir littéraire A propos de l'autrice Grande romantique, Victoria Arabadzic jongle entre ses études de commerce et l'écriture de romances. L'inspiration ne lui manque jamais, et elle adore créer des univers dans lesquels l'amour domine tous les autres sentiments.