La Conspiration divine. Tome 2, La triple invasion

" La Conspiration divine - La Triple Invasion " continue d'explorer ce chemin nouveau qui attend l'Humanité. Ne jamais oublier, y compris au milieu des obstacles et des difficultés les plus extrêmes, ce que souligne Satprem dans " Mère ou Le Matérialisme divin " : "Tout est fait pour nous obliger à découvrir le vrai partout, le pur partout, le libre partout - un immense complot de lumière". Alors tout est possible et ne dépend plus que de nous.