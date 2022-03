Guérir à la lumière de la Kabbale avec l'hypnose et l'ostéopathie

"Guérir, c'est sortir du cercle de l'enfermement" , déclare Rabbi Nahman de Braslav. Il arrive un moment dans la vie où il ne faut plus tarder à réaliser ce pour quoi nous sommes venus au monde. Alors vous découvrirez dans ce livre par quels moyens se libérer de ses entraves, qu'elles soient physiques ou mentales, quelle alchimie s'opère à la rencontre de la Kabbale, de l'hypnose et de l'ostéopathie pour réactiver l'étincelle de vie au sein de chaque être. La kabbale, science qui sonde les mouvements de l'âme. L'hypnose, ouverture à l'inconscient. L'ostéopathie, thérapie manuelle à la croisée du corps et de l'esprit. C'est donc avec enthousiasme et sensibilité que Judith Roudmanovitch nous invite à voyager au fil des mots. La parole n'est-elle pas, elle aussi, une porte de libération ?