La Loi du millénaire, T4 : La Malédiction du Créateur

Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur la magie... Rielle est désormais la Créatrice, celle qui régénère les mondes morts. Elle a perdu le compte de tous ceux que les Restaurateurs l'ont envoyée sauver. Quant à Tyen, il a laissé derrière lui son passé d'espion pour tenter de former de nouveaux sorciers et trouver un moyen d'arrêter les machines de guerre qui se répandent à travers l'univers. Mais lorsqu'un vieil ennemi leur apporte la nouvelle d'une menace bien pire que tout ce qu'ils ont affronté jusque-là, Rielle et Tyen doivent de nouveau unir leurs forces pour préserver l'humanité... " Le style fluide de Canavan garantit une lecture sans effort... Un univers enchanteur. " SFX " Indispensable pour les fans des précédentes séries de Canavan, et pour les amateurs de Fantasy en général. " Press Association " Un univers incroyablement original, doté d'un système de magie sophistiqué et fascinant. " Striking Keys