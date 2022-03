L'insondable effraction. Suicide et deuil

Dans " L'Insondable Effraction ", Isabelle Nail ose raconter sa descente aux enfers après le suicide de son époux, lorsque tout bascula brutalement et définitivement. Alors, " comment dire, écrire la vérité des émotions crues, relater l'indicible, l'incompréhensible, l'inacceptable ", ainsi qu'elle l'exprime ? Peut-on même survivre à une telle absence ? C'est en reprenant l'enchaînement des faits, ainsi que les signes et les rêves incompris survenus auparavant que l'auteure se reconstruit pas à pas, traversant les étapes du deuil lent et progressif, sur le chemin de l'évolution. Un livre pour comprendre les temps de cette épreuve dévastatrice, pour accompagner, mais aussi pour prévenir d'autres tragédies. Un livre rare et inoubliable. Une ode à la vie.