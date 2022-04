Traité d'agriculture naturelle

Est-ce possible de nourrir une population toujours plus nombreuse en consommant moins d'énergie fossile, en polluant moins ? L'auteur propose aux acteurs du secteur de la production agricole d'avoir une observation attentive de la nature qui " sait " depuis longtemps " produire " de manière durable. Son raisonnement commence à faire écho chez nombre de producteurs car il s'appuie à la fois sur une expertise scientifique reconnue, une sensibilité à la nature, un souci humaniste constant. Voici ce dont l'ouvrage traite : - l'agriculteur, meilleur ennemi de la nature ? - restaurer et mettre en oeuvre la fertilité naturelle des sols - pratique agricole : de grandes voies incontournables - produire du blé avec peu d'intrants - les bases d'un élevage naturel - le pétrole vert ? - l'agriculture de subsistance ? - nourrir la planète aujourd'hui et demain