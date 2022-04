Les incollables - Premières lectures - Tome 13 - La course de trottinettes - niv.3

3 niveaux : début de CP, milieu de CP et fin de CP. On retrouve dans ces premiers romans les notions utilisées en classe et dans les méthodes pour l'apprentissage de la lecture. Les titres sont ancrés dans le quotidien des enfants Le petit plus spécifique de la collection Incollables : les pourquoi ? Les histoires s'appuient sur le questionnement qui est au coeur de la pédagogie incollables. Chaque roman, en plus de permettre à l'enfant de progresser en lecture selon son niveau, le fera se questionner sur le monde qui l'entoure. Des annexes bien pensées pour : > Préparer la lecture : appréhender les mots difficiles, la prononciation des syllabes... > Prolonger le questionnement : des quiz de compréhension, des schémas explicatifs et une invitation à se questionner / réfléchir sur le monde qui entoure l'enfant. Dans La course de trottinette CP : Niveau 3 Luka et Zoé font la course pour aller au parc. Mais il faut rester prudent car le trottoir n'est pas toujours sûr ! Luka demande alors : Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ce que l'on veut sur le trottoir ?

Par Marie Lenne-Fouquet

